Размер страховых взносов банков будет зависеть от их рейтинга

Банки с худшей рейтинговой оценкой начнут отчислять больше средств в Фонд страхования вкладов. Пока что кредитные организации платят взносы по одному тарифу.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов заявил, что регулятор хочет привязать размер взносов в Фонд обязательного страхования вкладов к рейтингу банков.

«Чем хуже оценка у банка, тем больше придется ему отчислять средств. Это более справедливо с экономической точки зрения. Сейчас же все банки платят страховые взносы по единому тарифу», — сказал Данилов в интервью «Известиям».

Такой подход позволит лучше ранжировать кредитные организации по их экономическому положению и уровню риска. Центробанк уже в тестовом режиме проводит оценку активов банков, их ликвидность, доходность и уровень капитала.

В дальнейшем регулятор создаст качественные критерии рейтинга, чтобы оценивать уровень управления банками, их стратегии и бизнес-модели.