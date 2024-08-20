Усилят ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления через интернет

В сентябре Госдума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.

Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Для виновных в этих деяниях будет наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

«Дети и подростки в силу своей доверчивости не могут до конца осознать всю серьезность того или иного поступка, а также его последствий. Злоумышленники пользуются этим, превращая несовершеннолетних в соучастников преступлений», — подчеркнул Володин.

По словам председателя ГД, чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. В подобных случаях общение между преступником и ребенком зачастую происходит анонимно в интернете, уточнил он.

Предложено дополнить новым квалифицирующим признаком — совершение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет — следующие статьи УК:

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления — ст. 150 УК;

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий — ст. 151 УК.

Наказание грозит в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Володин напомнил, что в мае уже был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Теперь же усилят ответственность за подобные действия через интернет.