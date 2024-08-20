Усилят ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления через интернет

Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Для виновных в этих деяниях будет наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
«Дети и подростки в силу своей доверчивости не могут до конца осознать всю серьезность того или иного поступка, а также его последствий. Злоумышленники пользуются этим, превращая несовершеннолетних в соучастников преступлений», — подчеркнул Володин.
По словам председателя ГД, чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. В подобных случаях общение между преступником и ребенком зачастую происходит анонимно в интернете, уточнил он.
Предложено дополнить новым квалифицирующим признаком — совершение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет — следующие статьи УК:
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления — ст. 150 УК;
вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий — ст. 151 УК.
Наказание грозит в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Володин напомнил, что в мае уже был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Теперь же усилят ответственность за подобные действия через интернет.
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