68% сотрудников любят свою работу

В работе жители страны ценят возможность соблюдать баланс между трудовыми обязанностями и личной жизнью.

О теплых чувствах к своей работе рассказали 68% россиян. Из них 48% признались, что полюбили работу за возможность сохранить баланс между выполнением задач и отдыхом.

Хороший коллектив стимулирует качественно работать 38% сотрудников, а 35% сообщили, что им нравится, как начальство выстраивает отношения с работниками. Каждый третий любит свою работу за стабильную заработную плату. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

«Сотрудникам важно знать, куда движется компания, какие задачи перед ней стоят в данный момент. А еще они могут нуждаться в эмоциональной поддержке, мотивации, вдохновении, развитии, историях успеха, подсказках, как продвинуться по карьерной лестнице», — сказала руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина.

28% сотрудников ценят свою работу за интересные задачи, а 23% за отсутствие волокиты и бюрократии. Отсутствию переработок рады 22%, уютный офис важен для 21% россиян, а 14% работают, чтобы развиваться как профессионал. Карьерный рост имеет значение для 10% участников опроса, корпоративную культуру любят 8% сотрудников.

Работа бухгалтера – это постоянный стресс, но свою работу можно и нужно любить. Разберитесь, как не допустить эмоционального выгорания. Приходите на вебинар «Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться». Он состоится 5 сентября в 14:00 мск!

На вебинаре разберем:

Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.

Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.

Можно ли вообще не встретиться с этим выгоранием.

С чем можно спутать выгорание.

Спикер — Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

Ждем вас на вебинаре 5 сентября в 14:00 мск!