ФНС уточнила, какие продавцы из ЕАЭС должны встать на налоговый учет в РФ

Это нужно для уплаты НДС в России продавцами товаров физлицам через интернет из стран ЕАЭС.

Плательщиками НДС в России становятся:

иностранные продавцы из ЕАЭС, продающие товары физлицам в РФ через собственные интернет-магазины;

иностранные маркетплейсы из ЕАЭС, через которые продают товары физлицам в РФ.

Это обязывает встать на учет в российском налоговом органе для уплаты НДС, разъяснила ФНС.

Заявление о постановке на учет подают через сервис ФНС «НДС-офис интернет-компании». Особенности его заполнения разъяснены в письме ФНС России. В том числе если организация уже зарегистрирована в налоговом органе РФ по иным основаниям.

Для организаций из ЕАЭС, которые встают на учет с 1 июля 2024 года, в НДС-офисе есть баннеры-подсказки о необходимости подачи заявления и рекомендации по его заполнению.

Сейчас сервис дорабатывается для постановки на учет ИП из стран ЕАЭС. Для них такая обязанность возникнет с 1 января 2025 года.

После успешной проверки заявления налогоплательщику на электронный адрес придет уведомление о постановке на учет в срок до 30 рабочих дней. И предоставят данные для входа в личный кабинет налогоплательщика иностранной организации. Через него можно сдавать декларацию по НДС и обмениваться документами с налоговой инспекцией.