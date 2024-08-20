ФНС уточнила, какие продавцы из ЕАЭС должны встать на налоговый учет в РФ

Плательщиками НДС в России становятся:
иностранные продавцы из ЕАЭС, продающие товары физлицам в РФ через собственные интернет-магазины;
иностранные маркетплейсы из ЕАЭС, через которые продают товары физлицам в РФ.
Это обязывает встать на учет в российском налоговом органе для уплаты НДС, разъяснила ФНС.
Заявление о постановке на учет подают через сервис ФНС «НДС-офис интернет-компании». Особенности его заполнения разъяснены в письме ФНС России. В том числе если организация уже зарегистрирована в налоговом органе РФ по иным основаниям.
Для организаций из ЕАЭС, которые встают на учет с 1 июля 2024 года, в НДС-офисе есть баннеры-подсказки о необходимости подачи заявления и рекомендации по его заполнению.
Сейчас сервис дорабатывается для постановки на учет ИП из стран ЕАЭС. Для них такая обязанность возникнет с 1 января 2025 года.
После успешной проверки заявления налогоплательщику на электронный адрес придет уведомление о постановке на учет в срок до 30 рабочих дней. И предоставят данные для входа в личный кабинет налогоплательщика иностранной организации. Через него можно сдавать декларацию по НДС и обмениваться документами с налоговой инспекцией.
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