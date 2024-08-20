Электронный документооборот позволяет подписать кадровые документы за две минуты: это в 10 раз быстрее

КЭДО позволяет подписать большинство документов удаленно в электронном виде без распечатывания и посещения офиса.

Электронный документооборот позволил сократить скорость подписания кадровых документов в 10 раз по сравнению с бумажными аналогами. Теперь на это понадобится всего 1-2 минуты.

Кадровый электронный документооборот (КЭДО) позволяет компаниям избавиться от бумажной волокиты с подписанием справок, приказов об отпусках и на командировки, трудовых договоров. Об этом сказано в исследовании Центра корпоративных решений (ЦКР). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

«В 2021 году мы реализовали электронные сервисы с возможностью использования простой электронной подписи, постепенно формируя у сотрудников пользовательские навыки работы с цифровыми документами и процессами <…>. Только за прошлый год сотрудники наших клиентов сэкономили почти 188 тысяч рабочих часов после перевода кадровых сервисов в цифровой формат», — сообщили эксперты ЦКР.

Стандарты электронных документов утверждены правительством, поэтому проверки становятся прозрачными как для работодателя, так и для регуляторов.

Предприятия зачастую опасаются переходить на КЭДО из-за угрозы утечки персональных данных. Однако этот страх не подтверждается фактами даже в условиях возросшего числа кибератак. Электронные подписи интегрированы с защищенным порталом Госуслуг, а данные сотрудников обрабатываются по строгим протоколам безопасности.