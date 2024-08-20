Приказ о приеме на работу может быть электронным, а об увольнении — только на бумаге

ТК разрешает работодателям вести кадровый документооборот в системах электронного документооборота (ЭДО, КЭДО). Но есть ограничения.

Организация перешла на КЭДО и интересуется: приказ о приеме и об увольнении должен быть подписан на бумажном носителе или можно электронно составить?

Разъяснение ситуации дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Список кадровых документов, которые не подлежат переносу в ЭДО, закреплен в ст. 22.1 ТК. Это:

приказы об увольнении;

акты о несчастном случае на производстве;

документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда.

Все остальные заявления, приказы и распоряжения, касающиеся сферы трудовых отношений, разрешено создать и подписывать в электронном виде. Соответственно, приказ о приеме можно делать электронно, а об увольнении — только на бумаге.

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