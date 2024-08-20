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Кадровый учет

Приказ о приеме на работу может быть электронным, а об увольнении — только на бумаге

ТК разрешает работодателям вести кадровый документооборот в системах электронного документооборота (ЭДО, КЭДО). Но есть ограничения.

Организация перешла на КЭДО и интересуется: приказ о приеме и об увольнении должен быть подписан на бумажном носителе или можно электронно составить?

Разъяснение ситуации дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Список кадровых документов, которые не подлежат переносу в ЭДО, закреплен в ст. 22.1 ТК. Это:

  • приказы об увольнении;

  • акты о несчастном случае на производстве;

  • документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда.

Все остальные заявления, приказы и распоряжения, касающиеся сферы трудовых отношений, разрешено создать и подписывать в электронном виде. Соответственно, приказ о приеме можно делать электронно, а об увольнении — только на бумаге.

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Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Список кадровых документов, которые не подлежат переносу в ЭДО, закреплен в ст. 22.1 ТК. Это:

    приказы об увольнении;

    акты о несчастном случае на производстве;

    документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда.

    Все остальные заявления, приказы и распоряжения, касающиеся сферы трудовых отношений, разрешено создать и подписывать в электронном виде. Соответственно, приказ о приеме можно делать электронно, а об увольнении — только на бумаге.

    это ж надо было до такого додуматься!

    ну ладно там, про несчастный случай и инструктаж по ОТ, временно отставим. (Хотя тот же инструктаж по ОТ , если он подписывает своей подписью, то что это так изменит чем на бумаге?)

    Кто сможет определить чем отличаются по своей природе приказ о приёме, переводе и приказ об увольнении???

        • аноним 26042016

          так спросонья за что только не проголосуешь. другого объяснения этому нет.