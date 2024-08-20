Приказ о приеме на работу может быть электронным, а об увольнении — только на бумаге

Организация перешла на КЭДО и интересуется: приказ о приеме и об увольнении должен быть подписан на бумажном носителе или можно электронно составить?
Разъяснение ситуации дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Список кадровых документов, которые не подлежат переносу в ЭДО, закреплен в ст. 22.1 ТК. Это:
приказы об увольнении;
акты о несчастном случае на производстве;
документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда.
Все остальные заявления, приказы и распоряжения, касающиеся сферы трудовых отношений, разрешено создать и подписывать в электронном виде. Соответственно, приказ о приеме можно делать электронно, а об увольнении — только на бумаге.
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Комментарии4
это ж надо было до такого додуматься!
ну ладно там, про несчастный случай и инструктаж по ОТ, временно отставим. (Хотя тот же инструктаж по ОТ , если он подписывает своей подписью, то что это так изменит чем на бумаге?)
Кто сможет определить чем отличаются по своей природе приказ о приёме, переводе и приказ об увольнении???
на вкус, наверное, отличаются.
депутаты их жевали ? перед тем как принять решение за или против?
так спросонья за что только не проголосуешь. другого объяснения этому нет.