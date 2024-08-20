Последние билеты на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — поторопитесь с покупкой!

Совсем скоро — 12 сентября в Москве пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».
На встрече эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключения — реформа-2025, затронувшая все налоги, новые правила работы, появление реестра воинского учета, новая отчетность и др.
Встреча будет полезна бухгалтерам, налоговым консультантам, руководителям компаний, ИП и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом. Особенно ждем представителей малого бизнеса — спецрежимников, которых ждет большое количество изменений.
Что в программе
На встрече эксперты расскажут об актуальных изменениях в законодательстве — что меняется уже сейчас и к чему нужно готовиться в ближайшее время:
Налоговая реформа-2025: обзор изменений.
Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.
Реестр воинского учета: что подготовить в работе.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.
Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.
Программа Конференции будет обновляться — следите за информацией на сайте.
Кто будет выступать
Для важнейшего профессионального события этой осени мы пригласили лучших специалистов в своей нише, практиков, которые не только разложат по полочкам всю информацию об изменениях, но и дадут рекомендации по тому, как с ними работать.
Среди приглашенных экспертов:
Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.
Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ. Расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.
Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области. Автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный МИНЭКО.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».
Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Почему стоит прийти на конференцию
V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
Билеты за 6 000 рублей уже закончились.
Сейчас вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. В эту сумму входят:
Кофе-брейки.
Участие в розыгрыше.
Общение и нетворкинг.
Фотоотчет.
Пакет участника.
Сертификат участника в печатном виде.
Полная запись всех выступлений спикеров.
Конспекты и презентации спикеров — инструкции, чек-листы, образцы документов, которыми можно использовать для работы в 2025 году.
Поторопитесь — осталось всего 19 офлайн-билетов!
Присоединяйтесь к Конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
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