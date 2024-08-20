Власти ужесточат контроль за экспортом драгметаллов

Минфин установит четкие правила для проведения проверки изделий из драгоценных металлов и камней, чтобы компании и ИП не могли экономить на уплате таможенных пошлин и НДПИ.

Минфин планирует усилить контроль за юридическими лицами и ИП, которые занимаются ввозом и вывозом из страны продукции с содержанием драгоценных металлов и камней. Это касается не только украшений, но и сплавов, лома.

Новый подход позволит пресечь попытки недобросовестных участников рынка занижать содержание драгметаллов и камней и экономить на уплате НДПИ и таможенных пошлин. Об этом узнали «Известия».

«На основании риск-ориентированного подхода и сведений от правоохранительных органов предполагается обеспечивать отбор проб для последующих исследований, проведения испытаний и экспертиз в Федеральной пробирной палате или в аккредитованных испытательных лабораториях», — сказали в Минфине.

Сейчас должностные лица проверяют происхождение товара и проводят оценку его стоимости, однако у них нет установленных требований. В результате проба для анализа может быть отобрана неправильно. В документе будет описано, как должна проходить проверка. Пробы будут делать в присутствии представителей экспортера, которые получат экземпляр акта и дублирующую пробу.

Если ювелиры будут не согласны с тем, что во время проверки изделие будут сверлить или распиливать, то им могут отказать в выдаче документа о госконтроле.

Представители бизнес-сообщества считают, что анализ материала и экспертиза должны проводиться на качественном уровне, а это потребует закупить необходимое оборудование и нанять узкоспециализированных сотрудников.

За первые шесть месяцев 2024 года таможенные сборы выросли на 500 млрд рублей и составили 3,35 трлн. С января по май в бюджет поступило 5,4 трлн рублей от НДПИ.