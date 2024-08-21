Минцифры запустит платформу для борьбы с киберугрозами

К противодействию киберугрозам подключат предпринимателей, силовые структуры, социальные сети, маркетплейсы и разработчиков приложений.

В конце 2026 года Минцифры планирует запустить объединенную государственную платформу по реагированию на кибератаки.

К проекту «ТелекомЦерт» подключат телеком-операторов, банки, IT-компании, а также силовиков, владельцев социальных сетей и маркетплейсы. Об этом пишет «Коммерсант».

«Такой комплексный инструмент требует вовлечения крупнейших игроков рынка, а также законодательных изменений», — сказал руководитель Центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.

Недавно мы писали, что во втором квартале 2024 года мошенники украли со счетов россиян 4,8 млрд рублей. Банки выявили 257 тыс. мошеннических операций.