Центробанк: мошеннических операций стало почти на 15% меньше

Банки отразили больше 16 млн попыток украсть деньги со счетов клиентов и сохранили 2,3 трлн рублей.

С апреля по июнь 2024 года кредитные организации выявили 257 тыс. мошеннических операций. Это на 14,9% меньше, чем в среднем за прошлые четыре квартала.

Банки справились с 16,3 млн попытками мошенников украсть денежные средства клиентов. Им удалось сохранить 2,3 трлн рублей, что в 1,5 раза больше средних значений за предыдущий период.

«Во II квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор отправил больше 53,5 тыс. запросов на проверку телефонных номеров, которые используют в противоправных целях. В Генпрокуратуру передали информацию о 9,4 тыс. доменных имен, чтобы ограничить доступ пользователей к ресурсам злоумышленников.

Недавно мы писали, что число мошеннических инвестиционных проектов выросло на 25%.