В 2025 году бизнес сможет перейти на особый порядок уплаты НДС

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с доходами за прошлый налоговый период свыше 60 млн рублей начнет платить НДС. Компании могут выбрать общий или особый порядок уплаты налога.

Согласно общему порядку уплаты НДС, налогоплательщикам придется рассчитывать налог по ставке 0%, 10% или 20% в зависимости от вида товаров или услуг. Компании должны сдавать в налоговую декларации по НДС. Также общий порядок предусматривает возможность получить вычет.

Предусмотрен и особый порядок уплаты НДС, в котором применяется пониженная ставка. Организации не смогут уменьшать такой НДС на вычет от поставщиков и подрядчиков. Особый порядок будет выгоден компаниям, у которых нет входящего НДС.

Ставку 5% могут применять налогоплательщики с доходом до 250 млн рублей в год, а ставку 7% — при доходе до 450 млн.

Для перехода на особый порядок уплаты НДС по сниженным ставкам нужно подать в налоговую заявление о переходе с указанием выбранной ставки. Это нужно сделать не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом, с которого фирма будет применять особый порядок.

Также есть вариант непрерывно применять выбранную ставку — в течение 12 налоговых периодов после перехода на особый порядок. Или же до тех пор, пока бизнес не потеряет право на УСН или на применение сниженной ставки НДС.

Если до перехода на особый порядок уплаты НДС компания пользовалась налоговыми вычетами, их придется восстановить. Это относится к вычетам по товарам, работам, услугам, основным средствам и нематериальным активам, которые до перехода не были использованы.

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