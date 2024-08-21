Нужно ли на ОСНО сомневаться в наличии документов на товар у ИП-поставщика на УСН

ИП на УСН, в том числе с объектом «доходы» 6%, не обязаны вести бухгалтерский учет, но должны налоговый учет. А также хранить документы.

Если компания на общем режиме захочет сделать вычет по НДС, надо будет уговаривать ИП выставлять счет-фактуры. ИП с большой вероятностью откажется. Ведь в таком случае ему самому придется платить НДС в бюджет.

Как правило, вопрос возникает, когда ООО на ОСНО хочет для перепродажи закупать товар у ИП-упрощенца 6% и с продажи полностью платить НДС. То есть ИП при встречной проверке ИФНС в идеале должен представить документы на закупку товара.

Если саму компанию волнует происхождение товара, нужно запросить у ИП документы, на основании которых он их получил. Первичные учетные документы даже у ИП должны быть.

Организацию всегда должно волновать, с кем она ведет дела. Если ИП будет заподозрен в каких-то неправомерных делах и его вдруг захотят проверить, то перекрестно будут проверять контракты со всеми контрагентами. И чтобы себя обезопасить, лучше запросить у ИП все документы по товару.

ИП должен предоставить сертификаты качества на товар. Но откуда он его взял — не проблема компании-покупателя. Главное все официально проводить — через безнал, ТОРГ-12.

Вообще перекрестные проверки налоговики в подавляющем большинстве случаев проводят по НДС. Покупатель должен иметь все для себя входящие документы, но не обязан интересоваться входящими документами своего контрагента.

Если ИП на УСН 6%, то только банковских выписок для ведения налогового учета может оказаться недостаточно. Поскольку условия для расчета налогооблагаемой базы могут быть разными. И есть обязанность формировать первичные учетные документы. Но формально для расчета налогооблагаемой базы на УСН 6% входящие документы не нужны.

Согласно НК, документы на расходы ИП при УСН 6% хранить не обязаны.

Товар может быть незаконно ввезен в страну, украден, подделан (речь о торговых марках). Поэтому документы лучше иметь. Но налоговая их запрашивать не имеет права.

На практике, если контрагент вызывает сомнения, лучше запросить документы или вообще не иметь с ним дело. Особенно если товар импортный — может завозиться без уплаты таможенных пошлин, карго и т. п.

Есть риск, что ИП-шником заинтересуются в рамках антиотмывочного 115-ФЗ. Ему из банка может прийти запрос на документы по товарам. Если их не представить, счет заблокируют.

В договоре с ИП желательно прописать, что товар российский или иностранный (страна происхождения), свободен от прав третьих лиц, получен легально, под арестом не находится и т. п.

Вдобавок по прослеживаемым товарам есть отчетность, первичку по которым ИФНС может запросить.