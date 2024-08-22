Минюст даст предпринимателям больше льгот при оплате штрафов

Бизнес получит скидку 50% при оплате штрафов за нарушения, которые выявила прокуратура и другие органы, которые не относятся к государственному контролю.

Минюст подготовил поправки в КоАП, которые снизят административную нагрузку на бизнес. У предпринимателей появится больше возможностей для применения льготного порядка уплаты штрафов, выписанных по результатам проверок.

Скидку 50% на уплату административного штрафа можно получить при выявлении факта совершения правонарушения компанией, должностным лицом или предпринимателем, который ведет деятельность без образования юрлица. Сейчас дисконт дают при выявлении факта нарушения только в ходе контрольной деятельности. Об этом пишет «Парламентская газета».

Поправки разработали, чтобы исполнить решение Конституционного суда. Он признал неправильным, что бизнес не может уплатить льготный штраф при выявлении нарушений прокуратурой и другими органами, которые не относятся к государственному контролю.