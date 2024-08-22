Какие перспективы есть у бухгалтера на маркетплейсах

Для бухгалтера маркетплейсы могут быть как удобным источником дополнительного дохода, так и полноценной работой. Причем вместе с ростом популярности площадок и спроса на специалистов заработок здесь может в два и даже три раза превышать обычную зарплату в штате. Все необходимые знания вы сможете получить на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса».

Премьера года на «Клерке» — новый онлайн-курс «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса», который поможет вам открыть для себя новые возможности заработка на маркетплейсах, чтобы выйти за рамки бухгалтерского и налогового учета для селлеров.

На курсе вы изучите юридические аспекты работы с маркетплейсами, научитесь работать с системой «Честный ЗНАК», сертификацией и декларированием товаров, сможете защитить бизнес селлера от претензий и рисков.

Научитесь применять инструменты анализа, поможете продавцу выбрать выгодную площадку для торговли, стратегию продвижения в своей нише, которая позволит обойти конкурентов и добиться высокого спроса у клиентов. Сможете решать сложные стратегические задачи для бизнеса — строить финансовые модели и рассчитывать юнит-экономику.

Вы освоите маркетинговые инструменты — узнаете, как составить продающую карточку товара, запустить акцию и эффективно продвигать продукцию. Также научитесь работать со сложными логистическими операциями, фулфилментом и поставками товаров.

На курсе вы получите комплексные знания по работе с карточками, поставщиками, ведению учета, продвижению и т. д. Это рутинные операции, без которых невозможно существование бизнеса на маркетплейсах, поэтому они стоят дорого и собственники готовы платить эту цену.

Проводить все эти операции вы научитесь на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса»!

В программе курса 64 видеоурока, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал.

Мы собрали топовых экспертов и сделали курс, который погрузит вас в реальные задачи, чтобы вы получили навыки, которые реально востребованы на рынке работодателями.

Обучение начнется 26 августа.

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После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.