Госдума рассмотрит минимум 28 законопроектов по миграционной политике: основные предложения

В 2024 года в России принято 6 законов, регулирующих миграционную политику.

Сегодня на рассмотрении ГД находятся 28 законопроектов по данной теме, причем 6 из них внесены в августе.

Они предлагают:

запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в РФ свои семьи, родственников, близких;

ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию России;

ограничить занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранцев, в том числе в медицине и образовании.

Данные инициативы уже поддержали представители фракций Госдумы.

Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Ранее мы писали, что долю работников-мигрантов на предприятиях хотят резко ограничить.