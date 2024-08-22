Госдума рассмотрит минимум 28 законопроектов по миграционной политике: основные предложения

Сегодня на рассмотрении ГД находятся 28 законопроектов по данной теме, причем 6 из них внесены в августе.
Они предлагают:
запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в РФ свои семьи, родственников, близких;
ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию России;
ограничить занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранцев, в том числе в медицине и образовании.
Данные инициативы уже поддержали представители фракций Госдумы.
Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Ранее мы писали, что долю работников-мигрантов на предприятиях хотят резко ограничить.
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