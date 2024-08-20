Долю мигрантов на предприятиях хотят ограничить

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить долю иностранных сотрудников на предприятиях.
По мнению Миронова, трудовым мигрантам нужно полностью запретить работать в медицинских учреждениях, такси, аптеках, школах и в детских садах. Об этом пишут «РИА Новости».
«Предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5 процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — сказано в обращении.
Кроме того, патентную систему трудоустройства хотят заменить «организованным набором», который будет соответствовать конкретным запросам работодателей.
Законопроект об ограничении доли иностранных работников вносили в Госдуму в октябре 2023 года, однако после первого чтения его отклонили.
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