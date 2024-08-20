Долю мигрантов на предприятиях хотят ограничить

Мишустину предложили запретить компаниям нанимать иностранных сотрудников, если их доля будет превышать 5% от общей численности работников.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить долю иностранных сотрудников на предприятиях.

По мнению Миронова, трудовым мигрантам нужно полностью запретить работать в медицинских учреждениях, такси, аптеках, школах и в детских садах. Об этом пишут «РИА Новости».

«Предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5 процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — сказано в обращении.

Кроме того, патентную систему трудоустройства хотят заменить «организованным набором», который будет соответствовать конкретным запросам работодателей.

Законопроект об ограничении доли иностранных работников вносили в Госдуму в октябре 2023 года, однако после первого чтения его отклонили.