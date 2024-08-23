Как будут определять лимит доходов при уплате НДС в 2025 году

Бухгалтеры спрашивают, с каких доходов нужно платить НДС в 2025 году. Отвечаем — с доходов, которые идут по УСН. Это важно определить, поскольку многие ИП совмещают упрощенку с патентом.

С 1 января 2025 года бизнес на УСН начнет платить НДС, если его доходы превышают 60 млн рублей в год. Размер доходов будут считать по результатам 2024 года.

В нашем «Красном уголке бухгалтера» появился вопрос, с каких доходов нужно платить НДС: с тех, что идут по УСН, или со всех. Неопределенность может возникнуть, когда ИП совмещает ПСН и УСН.

Доход, который относится к патентной системе налогообложения, не облагается НДС, поэтому налог нужно платить с доходов по УСН.

Кроме того, при совмещении УСН и ПСН выручка не может превышать 60 млн рублей, иначе предприниматель утратит право применять патент.

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