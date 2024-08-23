Банки блокируют платежи контрагентам с формулировкой про ненадежность

Крупные банки стали чаще отказывать в проведении платежей контрагентам, их считают подозрительными. Предприниматели получают товар и теперь не знают, как его оплатить.

С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон № 161-ФЗ с ужесточением контроля за мошеннические операции по счетам. На основании этого документа, банки обязаны проверять подозрительные переводы: запрашивать у клиентов подтверждение операций, которые имеют признаки переводов без добровольного согласия.

Кредитные организации заблокируют перевод, если его получатель находится в базе данных Центробанка. В список попадают те, кто пытался получить деньги без согласия клиента.

Теперь платежи обрабатывают следующим образом:

при отказе в транзакции — нужно повторить операцию с той же суммой и реквизитами получателя не позднее следующего дня ;

отправка второго платежа — расценивается как согласие на перевод. Если он будет отклонен, то начнется период охлаждения в два календарных дня ;

после периода охлаждения — нужно в течение двух дней направить платеж повторно. Тогда он будет проведен банком без дополнительного подтверждения со стороны клиента.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» подняли проблему с блокировками переводов при оплате поставки. Коллеги рекомендуют при отказе в транзакции открыть счет в другом банке и оплатить товар.

Другой бухгалтер жалуется на то, что первый платеж контрагенту в размере 600 тыс. рублей прошел, а на следующий день другой перевод на 512 тыс. рублей отклонили. Банк обещал в течение 15 минут проверить реквизиты получателя, но оплата не прошла даже через час.

Такая активность могла смутить Росфинмониторинг, т. к. есть признаки ухода от контроля. Не исключено, что организацию заподозрили в дроблении одного большого перевода на несколько других операций до 600 тыс. рублей, которые не подпадают под мониторинг.

Бухгалтеру посоветовали обратиться в Росфинмониторинг и отправить договоры и документы, которые опровергнут предположение о сомнительной операции.