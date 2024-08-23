Автоматический управленческий учет за 10 шагов

Если автоматизировать управленческий учет в компании, можно уменьшить трудоемкость работ и тем самым помочь бизнесу и повысить свою ценность как специалиста. Видеоинструкция внутри!

Большинство компаний при настройке управленческого учета сталкивается с проблемой автоматизации процесса. Как это можно сделать, с помощью каких сервисов, что необходимо учесть и что нужно руководителю предоставить. Ответы на эти вопросы — в видеозаписи вебинара. Смотрите ниже!

Финансовый директор Софья Бурцева рассказала:

как вести управленческий учет с самого начала и до момента презентации отчетности собственнику;

про основные этапы процесса автоматизации учета;

как правильно сформировать ожидания клиента от автоматизации;

о плюсах и минусах ПО, которое подходит для автоматизации управленческого учета.

Бонус от спикера — получите пошаговую инструкцию по автоматизации управленческого учета!