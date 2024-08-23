Автоматический управленческий учет за 10 шагов

Большинство компаний при настройке управленческого учета сталкивается с проблемой автоматизации процесса. Как это можно сделать, с помощью каких сервисов, что необходимо учесть и что нужно руководителю предоставить. Ответы на эти вопросы — в видеозаписи вебинара. Смотрите ниже!
Финансовый директор Софья Бурцева рассказала:
как вести управленческий учет с самого начала и до момента презентации отчетности собственнику;
про основные этапы процесса автоматизации учета;
как правильно сформировать ожидания клиента от автоматизации;
о плюсах и минусах ПО, которое подходит для автоматизации управленческого учета.
Бонус от спикера — получите пошаговую инструкцию по автоматизации управленческого учета!
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