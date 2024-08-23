Как принять на работу жителя Таджикистана

При приеме на работу иностранца — гражданина Таджикистана важно знать, какие от него нужны документы и что нужно сделать работодателю.

Как действовать, объяснил эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Документы для приема на работу — национальный паспорт и, если есть, СНИЛС и трудовая книжка (СТД-Р).

Любым иностранцам с видом на жительство или разрешением на временное проживание (РВП) не нужны патент и разрешение на работу. С РВП можно работать только в субъекте РФ, где разрешено временное проживание.

Гражданам ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), а также любым иностранным IT-специалистам по закону не нужны патент и разрешение на работу.

По временно пребывающим визовым иностранцам (Туркмения, Китай, Латвия и пр.) работодатель должен получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. А работнику дополнительно требуется разрешение на работу.

Временно пребывающим безвизовым иностранцам (Узбекистан, Таджикистан и пр.) нужен патент. С патентом можно работать только в выдавшем его субъекте РФ и по указанной в нем профессии.

Срок действия патента определяют по квитанции об уплате фиксированных авансовых платежей.

Подлинность патента можно проверить на сайте МВД.

Иностранному студенту нужна справка об очном обучении — например, в колледже или вузе. А патент и разрешение на работу не нужны, можно работать в любом регионе.

Полис ДМС нужен только высококвалифицированным специалистам без РВП или вида на жительство.

Срочный трудовой договор с иностранцем можно заключить в тех же случаях, что и с россиянином. Если нет оснований для срочного договора, заключайте бессрочный (ст. 327.1 ТК).

Уведомление о заключении трудового договора с любым иностранцем отправьте в МВД не позднее 3 рабочих дней. Сделать это можно через Госуслуги.

На миграционный учет ставьте иностранца только если вы — принимающая сторона. То есть обеспечиваете его жильем. Не позднее 7 рабочих дней со дня прибытия подайте в МВД уведомление об этом и другие документы.

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