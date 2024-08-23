В сельских магазинах будет можно снять деньги на кассе

Чтобы выдавать наличные с банковских карт клиентов, магазинам нужно подписать договор с банком и стать платежным агентом.

В Госдуме подготовили законопроект, который упростит процесс снятия наличных и пополнения банковских карт. Жители сельской местности смогут это сделать на кассах магазинов.

Клиенты торгово-сервисных предприятий получат возможность снять наличные с банковской карты во время покупки товаров. Чтобы оказывать услуги по выдаче наличных, магазинам нужно получить статус платежного агента и заключить договор с банком.

«Упрощение доступа к банковским услугам в сельских и отдаленных территориях — важный шаг в поддержке сельского населения. Это не только улучшит качество жизни, но и повысит экономическую активность в таких регионах. Данный законопроект решает сразу несколько задач: облегчает доступ к финансовым услугам и поддерживает местный бизнес», — сказал член экспертного совета при комитете по финансовому рынку ГД Станислав Паулаускас.

Зачастую предприниматели работают в сельской местности по патентной системе налогообложения, которая не предусматривает предоставление кредитных и финансовых услуг. Ожидается, что законопроект позволит преодолеть это ограничение.