НДС

За услуги гостиниц нет НДС или есть ставка 0%

Проживание в гостинице облагается НДС по ставке 0%. Но если проживание идет по путевке, то будет освобождение от НДС.

О нюансах применения этой льготы мы рассказывали тут.

  • А на основании пп. 18 п. 3 ст. 149 НК услуги организаций отдыха, оформленные путевками и курсовками на бланках строгой отчетности, освобождены от НДС.

Если компания использует гостиницу для оказания услуг отдыха, оформленных путевками, то при реализации данных услуг применяется освобождение от НДС, а не ставка 0%.

Такой вывод делает Минфин в письме от 08.07.2024 № 03-07-11/63736.

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