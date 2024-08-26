За услуги гостиниц нет НДС или есть ставка 0%

Ставка НДС 0% по услугам гостиниц применяется на основании пп. 19 п. 1 ст. 164 НК.
О нюансах применения этой льготы мы рассказывали тут.
А на основании пп. 18 п. 3 ст. 149 НК услуги организаций отдыха, оформленные путевками и курсовками на бланках строгой отчетности, освобождены от НДС.
Если компания использует гостиницу для оказания услуг отдыха, оформленных путевками, то при реализации данных услуг применяется освобождение от НДС, а не ставка 0%.
Такой вывод делает Минфин в письме от 08.07.2024 № 03-07-11/63736.
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