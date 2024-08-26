При УСН можно учитывать расходы только из закрытого перечня в НК

Перечень расходов, которые можно учитывать при УСН, приведен в пункте 1 статьи 346.16 НК.

Если эти расходы обоснованы и документально подтверждены, то их можно учитывать при УСН.

Никакие другие расходы, не входящие в этот закрытый перечень, учитывать при УСН нельзя.

Минфин выпустил несколько писем, в которых дан этот лаконичный ответ по поводу следующих расходов:

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал по расходам на копирование документов при нотариальном оформлении, использование радиочастотного спектра, видео-конференц-связь.