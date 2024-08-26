При УСН можно учитывать расходы только из закрытого перечня в НК

Если эти расходы обоснованы и документально подтверждены, то их можно учитывать при УСН.
Никакие другие расходы, не входящие в этот закрытый перечень, учитывать при УСН нельзя.
Минфин выпустил несколько писем, в которых дан этот лаконичный ответ по поводу следующих расходов:
ремонт личного авто сотрудника, используемого в бизнесе (письмо от 17.06.2024 № 03-11-11/55873);
зарядка грузовых электромопедов (письмо от 14.06.2024 № 03-11-11/55341);
зарядка электровелосипедов (письмо от 14.06.2024 № 03-11-11/55019);
демонтаж ветхого помещения и вывоз мусора (письмо от 18.06.2024 № 03-11-11/56394).
Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал по расходам на копирование документов при нотариальном оформлении, использование радиочастотного спектра, видео-конференц-связь.
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