🔔Скоро начнется обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Присоединяйтесь!

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Мы выбрали обновленные курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Теперь в программах всех важных курсов есть отдельный блок по всем изменениям налоговой реформы-2025, которые касаются нужной вам темы. Это шанс не только освоить новые ниши и получить дополнительные знания, но и начать подготовку к изменениям налоговой системы в 2025 году.

Каталог курсов

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На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Эксклюзивная скидка 83%, такой еще не было! Цена курса со скидкой: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

Скидка 78%: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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