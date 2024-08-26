Банки могут приостановить денежные переводы клиентов на их же счета

Временная блокировка затрагивает не только переводы на чужие счета. Банки также будут проверять Me2Me операции (самому себе).

Центробанк ответил на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) и сообщил, что кредитные организации должны проверять Me2Me переводы на наличие признаков подозрительных операций.

Если будет выявлено, что денежные переводы клиентов на свои же счета в других банках совершаются без согласия, то операция будет приостановлена.

Банки могут использовать временную блокировку, чтобы помешать клиенту отправить деньги на депозит в другой организации, которая предлагает более высокие ставки по вкладам. Об этом пишут «Известия».

«Попытки ограничения переводов на свои счета полностью нивелируют положительный эффект от введения 482-ФЗ (увеличения переводов Me2Me без комиссии до 30 млн рублей), основная цель которых — убрать несправедливые комиссии, которыми некоторые банки пытаются удержать клиентов от выбора более выгодных предложений при размещении финансовых средств», — сказал замруководителя НСФР Александр Наумов.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев также заметил правовую коллизию между блокировкой подозрительных операций и тем, что банки не должны препятствовать денежными переводам клиентов между своими счетами.

Перевод будет можно подтвердить, однако на это уйдет несколько дней. Поэтому клиент может пострадать, если ему деньги нужны срочно. За такие действия банки не будут нести ответственность.