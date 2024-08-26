В 2024 году примут закон о жилищных вкладах

Чтобы россияне смогли быстрее накопить средства на первоначальный взнос при покупке квартиры, Центробанк создаст специальные жилищные вклады.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов сообщил о подготовке законопроекта о жилищных вкладах. Новый вид сбережений позволит накопить на средства на первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку.

«Постараемся, чтобы он побыстрее увидел свет. Полагаю, до конца года законопроект может быть принят. Тогда появится система, при которой предполагается активное участие человека в формировании первоначального взноса по ипотеке», — сказал Алексей Гузнов.

Если клиент ответственно подошел к накоплению средств на жилищном вкладе, он сможет требовать у банка предоставления ипотечного кредита.

Сроки таких вкладов кредитные организации будут определять самостоятельно. Деньги разрешат снять досрочно, но с потерей доходности. В этом случае банк не будет обязан предоставлять кредит на покупку жилья.