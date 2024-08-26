Нужно ли в 2024 году платить российскому гражданину НДФЛ по ставке 30 процентов, если он больше не является налоговым резидентом РФ, живет за рубежом, но работает на российскую компанию

В России есть разные налоги. Есть налог на доходы физических лиц - НДФЛ.

НДФЛ надо платить налоговым резидентам РФ и тем, кто не является налоговым резидентом РФ.

Налоговые резиденты РФ платят НДФЛ в отношении доходов, полученных как от источников в РФ, так и в отношении доходов, полученных от источников за пределами РФ.

Те, кто не являются налоговыми резидентами РФ, платят НДФЛ только в отношении доходов, полученных от источников в РФ.

Вообще вознаграждение за труд, работу, услугу, совершение действия за пределами РФ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

Но с 01 января 2024 года появились особые правила. К доходам от источников в РФ теперь относятся вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся именно российской организацией.

Одновременно с 2024 года вознаграждение и иные выплаты, полученные таким дистанционным работником при выполнении работы дистанционно на российского работодателя, независимо от налогового статуса этого работника облагаются НДФЛ по ставке 13 или 15 процентов. Точная ставка зависит от суммы доходов.

Иные выплаты - это:

— Оплата отпуска.

— Командировочные расходы.

— Компенсация при нарушении срока выплаты заработной платы.

— Материальная помощь.

— Пособие по временной нетрудоспособности.

— Выплаты при увольнении.

Получается, в 2024 году российскому гражданину не нужно платить НДФЛ по ставке 30 процентов, если он больше не является налоговым резидентом РФ, живет за рубежом, но работает на российскую компанию. Ему надо платить НДФЛ по ставке 13 или 15 процентов. В 2022-2023 годах при такой конфигурации ему вообще не надо было бы платить НДФЛ в России.