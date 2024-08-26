Минэкономразвития запустит новый проект для поддержки МСП

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова рассказала о новом федеральном проекте по поддержке представителей малого и среднего бизнеса до 2030 года.

Основная задача Минэкономразвития на пять лет — сместить акцент с количественных показателей сектора МСП на качественные.

«Если бизнес воспользовался господдержкой, его выживаемость в два раза выше, чем у МСП, которые ею не пользовались, поэтому мы и дальше будем увеличивать охват бизнеса и развивать инфраструктуру мер поддержки. Уже сегодня предприниматели получили более 3,4 млн услуг в центрах "Мой бизнес" по всей России», — сказала Илюшникова.

Новый проект расширит доступ МСП к финансовым ресурсам. Компании из приоритетных отраслей смогут воспользоваться программами льготного кредитования, лизинга, гарантийной поддержкой. Также Минэкономразвития продолжит работать над тем, чтобы госзакупки стали доступнее для представителей малого и среднего бизнеса.

«Среди других задач — увеличение охвата услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП: расширение сети промпарков и технопарков, объединение всей инфраструктуры поддержки под брендом "Мой бизнес", внедрение новых сервисов на цифровой платформе МСП.РФ», — говорится на сайте министерства.

Сейчас в России зарегистрировано 20,8 тыс. средних предприятий. Этот показатель стал максимальным с 2016 года. Министерство планирует увеличить число компаний в производительных отраслях, а также стимулировать переход из микропредприятий в малые, а из малых — в средние.