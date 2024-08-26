У маркетплейса Ozon появился новый сервис «Турбо», который позволяет правильно оформить передачу пункта выдачи заказов новому владельцу.

«Больше не нужно переоформлять точку на нового владельца через менеджера — можете передать ПВЗ прямо в «Турбо» всего за 5 шагов. Сервисом также можно воспользоваться в случаях, если планируете сменить собственное юрлицо или ИП», — сказано в телеграм-канале маркетплейса.

Сервис позволяет перед покупкой ПВЗ проверить отчетность и ознакомиться с финансовыми показателями, создать заявку на прием пункта, внести данные о помещении, прикрепить его фото и видео, установить график работы.

Продавец вместе с покупателем в течение одного дня должен провести инвентаризацию товаров на складе, чтобы перенести их на баланс нового собственника.

В «Турбо» покупатель соглашается с актом приема-передачи бизнеса, а продавец с закрытием своего ПВЗ. Затем продавец должен пройти процедуру закрытия пункта: отработать претензии, если они есть, а также выплатить итоговое вознаграждение.

Покупатель может начать работу в новом пункте через несколько дней после приема акта.