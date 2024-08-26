Мошенники обещают из 5-10 тысяч рублей сделать миллион

Специалисты по кибербезопасности подготовили чек-лист с рекомендациям, как не попасть на уловки мошенников и сохранить деньги.

Мошеннические схемы с участием инвестиционных инструментов постоянно совершенствуются. Предложения получить «легкие и быстрые» деньги привлекают неопытных пользователей.

Злоумышленники рекламируют свои псевдо-инвестиционные приложения в социальных сетях, видеохостингах и мобильных играх. На веб-сайтах рисуют красивые графики с баснословной прибылью и обещанием из 5-10 тысяч рублей «сделать миллион» за неделю.

«Сначала вносится небольшая сумма, и через день на экране приложения появляется миллион. Жертве могут даже позволить вывести часть средств, чтобы она поверила в реальность заработка и вовлеклась в обманную схему <…>. Но как только человек введет в инвестиции крупные суммы, его личный кабинет заблокируют «за нарушение правил», спишут деньги «за налоги и сборы» или приложение вовсе перестанет открываться, а деньги исчезнут на счете мошенников», — сказал руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara SOC Никита Леокумович.

Эксперты Angara Security подготовили чек-лист (есть в распоряжении «Клерка») для тех, кто хочет защитить свои средства от мошенников:

сразу проверять ресурсы через сервис определения редиректов. Чем свежее дата загрузки, тем больше вероятность, что приложение перезалили заново после блокировки или слишком большого числа реальных негативных отзывов;

не доверять сайтам-зеркалам и доменам, зарегистрированным вне сегмента .ru;

воздержаться от форм оплаты через банковскую карту без перехода в онлайн банк.

Если вы обнаружили схему обмана, нужно немедленно остановить перевод денег, заблокировать скомпрометированную карту, написать заявление в органы внутренних дел и обратиться за юридической помощью к проверенному специалисту.