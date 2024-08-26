Мошенники обещают из 5-10 тысяч рублей сделать миллион

Мошеннические схемы с участием инвестиционных инструментов постоянно совершенствуются. Предложения получить «легкие и быстрые» деньги привлекают неопытных пользователей.
Злоумышленники рекламируют свои псевдо-инвестиционные приложения в социальных сетях, видеохостингах и мобильных играх. На веб-сайтах рисуют красивые графики с баснословной прибылью и обещанием из 5-10 тысяч рублей «сделать миллион» за неделю.
«Сначала вносится небольшая сумма, и через день на экране приложения появляется миллион. Жертве могут даже позволить вывести часть средств, чтобы она поверила в реальность заработка и вовлеклась в обманную схему <…>. Но как только человек введет в инвестиции крупные суммы, его личный кабинет заблокируют «за нарушение правил», спишут деньги «за налоги и сборы» или приложение вовсе перестанет открываться, а деньги исчезнут на счете мошенников», — сказал руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara SOC Никита Леокумович.
Эксперты Angara Security подготовили чек-лист (есть в распоряжении «Клерка») для тех, кто хочет защитить свои средства от мошенников:
сразу проверять ресурсы через сервис определения редиректов. Чем свежее дата загрузки, тем больше вероятность, что приложение перезалили заново после блокировки или слишком большого числа реальных негативных отзывов;
не доверять сайтам-зеркалам и доменам, зарегистрированным вне сегмента .ru;
воздержаться от форм оплаты через банковскую карту без перехода в онлайн банк.
Если вы обнаружили схему обмана, нужно немедленно остановить перевод денег, заблокировать скомпрометированную карту, написать заявление в органы внутренних дел и обратиться за юридической помощью к проверенному специалисту.
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