В 2025 году НДФЛ по зарплате и дивидендам будут считать отдельно

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Зарплата – это основная налоговая база. По ней ставки НДФЛ будут 13%, 15%, 18%, 20%, 22% с лимитом доходов 2,4 млн, 5 млн, 20 млн, 50 млн.
Но для северных работодателей есть нюанс – доход в виде северной надбавки и районных коэффициентов будет облагаться по прогрессивной шкале 13% и 15% с лимитом 5 млн руб. и не будет входить в основную налоговую базу.
Дивиденды будут облагаться по ставкам 13% и 15% с лимитом 2,4 млн. руб. Аналогично с доходами от продажи имущества.
Каждый налоговый агент будет считать базы отдельно. Объединять базы будет налоговая инспекция, но не все.
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. Так как по дивидендам и зарплате будут установлены разные ставки, эти базы не будут объединяться, как это происходит сейчас.
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Комментарии5
Кто все это придумал -извращенцы
То есть база для НДФЛ будет отдельно для зарплаты, отдельно для районных коэффициентов? Ну это уже не курят, а употребляют что-то посерьезнее...
так то дивиденды выгоднее выходят, потом начнут пояснения спрашивать, почему не зарплату платим , а дивиденды. нет, они не употребляют, они изначально дураки
С директором единственным учредителем расторгнуть все трудовые договора, сами пишут что нельзя и платить только дивиденды.
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