В 2025 году НДФЛ по зарплате и дивидендам будут считать отдельно

НДФЛ с зарплаты и дивидендов в 2025 году налоговые агенты будут считать отдельно, потому что у этих доходов – разные ставки и лимиты.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Зарплата – это основная налоговая база. По ней ставки НДФЛ будут 13%, 15%, 18%, 20%, 22% с лимитом доходов 2,4 млн, 5 млн, 20 млн, 50 млн.

Но для северных работодателей есть нюанс – доход в виде северной надбавки и районных коэффициентов будет облагаться по прогрессивной шкале 13% и 15% с лимитом 5 млн руб. и не будет входить в основную налоговую базу.

Дивиденды будут облагаться по ставкам 13% и 15% с лимитом 2,4 млн. руб. Аналогично с доходами от продажи имущества.

Каждый налоговый агент будет считать базы отдельно. Объединять базы будет налоговая инспекция, но не все.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. Так как по дивидендам и зарплате будут установлены разные ставки, эти базы не будут объединяться, как это происходит сейчас.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка».

Читать

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей, даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.