Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Госархива

Жертвам предлагают получить старые невостребованные письма из архива. Чтобы это сделать, мошенники просят назвать код из СМС.

ВТБ рассказал о новом способе мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками Госархива и по телефону говорят жертвам о старых письмах, которые не доставили. Эти документы им предлагают получить, сообщив проверочный код из СМС.

С помощью кода мошенники получают доступ к цифровым сервисам пользователя, к порталу Госуслуги и онлайн-банку. Об этом пишет РБК со ссылкой на ВТБ.

«Похожие схемы мошенники уже использовали ранее, но предлагали заменить сим-карту и договор сотового оператора. Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

С мая 2024 года мошенники звонят пользователям через мессенджеры с фальшивых банковских аккаунтов и убеждают клиентов продлить срок действия карты. Для этого им присылают фишинговую ссылку и просят установить программное обеспечение, которое оказывается вредоносным.

Специалисты банка напомнили, что ВТБ выдает карты на семь лет, но они работают бессрочно. Их можно заменить в связи с физическим износом.