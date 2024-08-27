Исследование Т-Бизнеса: 74% общепита работает в статусе ИП

Число ресторанов и кафе с разными способами приема платежей увеличилось до 81%. Обороты таких предпринимателей растут в четыре раза быстрее.

К середине 2024 года 74% бизнеса в сфере общественного питания имеют статус индивидуального предпринимателя. На ИП приходится наибольшее количество заведений: им принадлежат два из трех ресторанов.

В среднем один ИП владеет одной точкой питания, а на одного собственника ООО приходится 1,6 заведения. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса.

С января 2023 по июнь 2024 года с 17% до 81% увеличилось число предпринимателей, которые подключили к точке питания два и более способа приема платежей. Это позволяет увеличить обороты в четыре раза по сравнению с теми ИП, кто принимает оплату только одним способом.

Активнее всего общепит развивается в городах-миллионниках: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске. В первом полугодии обороты предпринимателей выросли на 22%, 21% и 19% соответственно.

Лидером по доле оборотов и числу транзакций в сфере общественного питания остается Москва. На этот город приходится 25% от общего объема оборотов и 20% от платежей во всех точках питания страны.

34% от общего числа кафе и ресторанов приходится на недорогие заведения со средним чеком 100-300 рублей. Однако за первые шесть месяцев 2024 года обороты таких точек упали на 8%. Тогда как у заведений со средним чеком больше 3 тыс. рублей число транзакций выросло на 31%, а среднемесячные обороты прибавили 36%.