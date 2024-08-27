Верховный суд: долги по уголовному делу нельзя списать через банкротство

Банкротство не может быть инструментом для списания долгов перед потерпевшим по уголовному делу. Кредитор может получить исполнительный лист, даже если суд освободил должника от обязательств.

Верховный суд рассмотрел дело о банкротстве Александра Ражина, который в 1999 году был осужден за мошенничество и присвоение денежных средств. В 2016 году суд взыскал с него 444,7 тыс. рублей в пользу потерпевшего по уголовному делу. Однако в 2019 году обнаружилось, что у должника нет имущества, тогда же суд завершил процедуру банкротства и списал непогашенные долги.

В декабре 2022 года потерпевший обратился в суд, чтобы получить исполнительный лист для принудительного взыскания задолженности. В этом ему отказали, поскольку банкротство завершилось, долги списали и нет основания выдавать лист. Кредитор обжаловал этот отказ в Верховном суде. Об этом пишет «Коммерсант».

ВС решил, что определение об освобождении должника от исполнения обязательств «является общим и не распространяется на требования кредиторов». Таким образом, долг перед пострадавшим считается непогашенным, а кредитор может получить исполнительный лист.

«Если на одной чаше весов лежит "несмываемое" требование кредитора, а на другой — процессуальные нарушения в пользу должника, то, исходя из позиции ВС, суды должны исходить именно из прокредиторского подхода, а не вставать на сторону должника, прощая ему "денежные грехи"», — сказала адвокат Case by Case Юлия Михальчук.

Если в судебном акте есть прямое указание на списание долгов банкрота, то это не означает, что должника освободили от всех обязательств. Подобная позиция, по мнению адвоката, создает почву для неопределенности, поскольку люди буквально трактуют решение суда.