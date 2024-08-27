Т-Банк дарит бухгалтерам личный личный premium-сервис при открытии РКО

За открытие расчетного счета для компании с оборотом свыше 12 млн рублей в год банк подарит полгода подписки на сервис Premium.

В Т-Банке началась акция для бухгалтеров. При открытии расчетного счета для компаний с оборотом от 12 млн рублей в год они смогут получить в подарок личный сервис Premium на шесть месяцев.

«Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо оставить заявку на сайте и затем пополнить расчетный счет компании на любую сумму в течение 60 дней. После выполнения условий к дебетовой карте бухгалтера будет подключен сервис Premium», — сказано в сообщении банка, есть в распоряжении «Клерка».

Premium Т-Банка включает:

бесплатные переводы до 100 000 ₽ в месяц по номеру карты на карты других банков;

повышенную доходность по вкладу до 19.55% годовых, что выше стандартной максимальной ставки на 1,6%;

страховку в поездках по России и миру на 5 человек до 100 000 $ на каждого;

2 прохода в месяц в комфортные лаундж-зоны с едой и напитками по всему миру;

мобильную связь Т-Mobile и интернет со скидкой 50%.

Чтобы получить подарок, нужно оставить заявку на сайте Т-банка.

Представители среднего и крупного бизнеса смогут переводить физлицам до 15 млн рублей без комиссии, бесплатно пополнять счет на сумму до 5 млн рублей, а также снимать наличные без комиссии до 7 млн рублей.

Компания может выпустить неограниченное число бизнес-карт для сотрудников, что упростит работу бухгалтеру. Не придется собирать чеки и оформлять подотчетные деньги. Все покупки появятся в истории операций, а чеки можно загружать автоматически и вручную.

Кроме того, личный ассистент банка проводит предварительную проверку сделок и предоставляет рекомендации с предупреждением о возможных рисках.