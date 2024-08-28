Сокращенному сотруднику-пенсионеру тоже платят выходное пособие

Потом, если человек так и не устроился на работу, платят пособие за второй месяц. За ним надо обратиться к работодателю не позднее 15 рабочих дней после окончания 2-го месяца. Если человек устроился на работу, то пособие выплатят в пропорции — за дни, когда он был без работы.