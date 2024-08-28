Сокращенному сотруднику-пенсионеру тоже платят выходное пособие

При увольнении платят пособие за один месяц.
Потом, если человек так и не устроился на работу, платят пособие за второй месяц. За ним надо обратиться к работодателю не позднее 15 рабочих дней после окончания 2-го месяца. Если человек устроился на работу, то пособие выплатят в пропорции — за дни, когда он был без работы.
Потом, если бывший сотрудник все еще безработный, в исключительных случаях по решению ЦЗН выплачивают пособие за 3-ий месяц. За ним тоже надо обратиться в течение 15 рабочих дней после окончания 3-его месяца.
Каких-либо особенностей сохранения среднего заработка за работникам из числа пенсионеров ТК не устанавливает.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 18.07.2024 № 14-6/ООГ-4370.
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