В России предложили маркировать чай

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился к Минпромторгу и к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением маркировать чай.
Такая идея возникла после выявления в чае известных производителей пестицидов. Маркировка позволит контролировать качество товара и лучше защищать права потребителей. Об этом пишут «Известия».
«К сожалению, в настоящее время зависимость производителей чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано», — сказано в обращении.
Также ОПИ настаивает на том, чтобы иностранные поставщики сырья для производства чая проходили обязательную регистрацию пестицидов в России.
Роспотребнадзор по Татарстану выявил пестициды в чаях «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Производителям поручили разработать программу по предотвращению вреда на организм человека.
Ранее мы сообщали, что презервативы, шприцы и другие медизделия замаркируют с 1 сентября.
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Комментарии6
Чай краснодарский будут маркировать?
И снова - здорово! Наличие марки ЧЗ никак не избавит этот чай от пестицидов, да и вообще никак не повлияет на качество.
В целом, очевидно, что рано или поздно, они все нахрен отмаркируют. Потому что дурака заставь ... ну вы поняли! И так как некачественная продукция никуда не денется, но будет уже с марками ЧЗ - как тогда они будут выкручиваться, мне просто интересно!
Э, нет, тут дело не в дураках. Это же кормушка для бенефициаров ЧЗ. Вся страна по сути им платит дань. Только для этого ЧЗ и придуман.
А сказочки про качество- для недалекой публики, которой надо как-то обосновать этот цирк.
Они живут в другой стране, в которой наличие марки - гарантия качества.
ага, там еще если деньги закопать, то вырастет дерево )
а что, учреждение, которое выдает марки еще и продукцию на анализы на пестициды берет тут же, автоматом?!🤔