Маркировка товаров

В России предложили маркировать чай

После того как Роспотребнадзор обнаружил пестициды в чае известных брендов, представители общественности предложили ввести обязательную маркировку чая для дополнительного контроля качества.

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился к Минпромторгу и к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением маркировать чай.

Такая идея возникла после выявления в чае известных производителей пестицидов. Маркировка позволит контролировать качество товара и лучше защищать права потребителей. Об этом пишут «Известия».

«К сожалению, в настоящее время зависимость производителей чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано», — сказано в обращении.

Также ОПИ настаивает на том, чтобы иностранные поставщики сырья для производства чая проходили обязательную регистрацию пестицидов в России.

Роспотребнадзор по Татарстану выявил пестициды в чаях «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Производителям поручили разработать программу по предотвращению вреда на организм человека.

Ранее мы сообщали, что презервативы, шприцы и другие медизделия замаркируют с 1 сентября.

Бесплатный вебинар уже начинается - успейте подключится!

28 августа в 13:00 МСК проводим бесплатный вебинар «Бухгалтер с нуля: как начать свой путь к успеху?». Узнайте, как освоить профессию, какие навыки необходимы и какие перспективы вас ждут. Зарегистрируйтесь сейчас и получите в подарок гайд «Карьерный путь бухгалтера»!

Регистрация

Комментарии

6
  • Евгений

    И снова - здорово! Наличие марки ЧЗ никак не избавит этот чай от пестицидов, да и вообще никак не повлияет на качество.
    В целом, очевидно, что рано или поздно, они все нахрен отмаркируют. Потому что дурака заставь ... ну вы поняли! И так как некачественная продукция никуда не денется, но будет уже с марками ЧЗ - как тогда они будут выкручиваться, мне просто интересно!

    • Над. К

      Э, нет, тут дело не в дураках. Это же кормушка для бенефициаров ЧЗ. Вся страна по сути им платит дань. Только для этого ЧЗ и придуман.
      А сказочки про качество- для недалекой публики, которой надо как-то обосновать этот цирк.

    • Ирина

      Они живут в другой стране, в которой наличие марки - гарантия качества.

      • Евгений

        ага, там еще если деньги закопать, то вырастет дерево )

  • Astrasol

    а что, учреждение, которое выдает марки еще и продукцию на анализы на пестициды берет тут же, автоматом?!🤔