В России предложили маркировать чай

После того как Роспотребнадзор обнаружил пестициды в чае известных брендов, представители общественности предложили ввести обязательную маркировку чая для дополнительного контроля качества.

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился к Минпромторгу и к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением маркировать чай.

Такая идея возникла после выявления в чае известных производителей пестицидов. Маркировка позволит контролировать качество товара и лучше защищать права потребителей. Об этом пишут «Известия».

«К сожалению, в настоящее время зависимость производителей чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано», — сказано в обращении.

Также ОПИ настаивает на том, чтобы иностранные поставщики сырья для производства чая проходили обязательную регистрацию пестицидов в России.

Роспотребнадзор по Татарстану выявил пестициды в чаях «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Производителям поручили разработать программу по предотвращению вреда на организм человека.

Ранее мы сообщали, что презервативы, шприцы и другие медизделия замаркируют с 1 сентября.