С 1 сентября вносить изменения в ЕГРЮЛ нужно по новым правилам

Теперь в документах о внесении изменений в ЕГРЮЛ нотариус должен засвидетельствовать подпись заявителя. Такое правило будет действовать при назначении руководителя или ликвидатора компании.

1 сентября 2024 года начнут действовать поправки в закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ. Согласно документу, нотариус будет направлять информацию о внесении сведений о руководителе в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Нотариус должен засвидетельствовать подпись заявителя в заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с назначением руководителя. Также ему предстоит заверить подпись на уведомлении о формировании ликвидационной комиссии, когда будет назначен ликвидатор компании.

«В связи с избранием (назначением) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общества с ограниченной ответственностью (ООО), заявителем выступает нотариус, удостоверивший факт принятия указанного решения органом ООО, или нотариус, удостоверивший факт принятия указанного решения единственным участником ООО», — сказано на сайте ФНС.

В рамках одного действия нотариус должен передать заявление или уведомление о внесении изменений в регистрирующий орган. Все это будет происходить в день нотариального свидетельствования подписи заявителя.

Изменения не распространяются на некоммерческие организации, в отношении которых установлен специальный порядок регистрации по п. 1 ст. 10 закона № 129-ФЗ.

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