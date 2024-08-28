Как начать успешно продавать на Мегамаркете

Завтра состоится вебинар «Секреты успешных продаж на маркетплейсах в 2024-2025 гг». Специалисты покажут, как работает маркетинг на Мегамаркете, а также разберут основные механики, которые позволяют нарастить продажи и завоевать лояльных покупателей.
На вебинаре расскажем, как эффективно стартовать и успешно продавать на маркетплейсах:
На что важно обратить внимание на старте;
Какие подводные камни могут встретиться и как не совершать типичных ошибок;
Особенности Мегамаркета и его преимущества.
Спикеры вебинара: Бариев Айрат — руководитель группы привлечения, Сергей Пономарев — менеджер по партнерскому маркетингу.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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