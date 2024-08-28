❗ Минтруд разъяснил новый порядок оплаты сверхурочной работы с 1 сентября

С подачи Конституционного Суда с 1 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция ст. 152 ТК.

В соответствии с п. 3 постановления КС РФ от 27.06.2023 № 35-П федеральным законом от 22 апреля 2024 № 91-ФЗ принята новая редакция ст. 152 ТК.

По ней сверхурочная работа теперь должна быть оплачена исходя из размера зарплаты, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном.

Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определять коллективный договор, соглашение, локальный акт или трудовой договор.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха. Но не менее времени, отработанного сверхурочно (кроме случаев, предусмотренных ТК).

Таким образом, при повышенной оплате сверхурочных часов следует исходить из того, что компенсационные и стимулирующие выплаты — это часть зарплаты.

Минтруд в письме от 20.08.2024 № 14-1/ООГ-4992 также уточнил, что действие статьи 152 ТК распространяется на всех работников независимо от режимов труда и отдыха.