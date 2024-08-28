«ВТБ Шанхай» увеличит комиссию за платежи в юанях через другие банки

Тарифная политика «ВТБ Шанхай» изменится с 1 сентября 2024 года. Корпоративные клиенты начнут платить за входящие переводы в юанях из других банков.

С 1 сентября 2024 года филиал банка ВТБ в Шанхае увеличит комиссию для корпоративных клиентов за входящие и исходящие платежи в юанях, которые проходят через другие кредитные организации.

На этой неделе «ВТБ Шанхай» пришлет клиентам информацию об изменении тарифов, пишут «Ведомости».

Ожидается, что банк будет удерживать 6% от суммы исходящего денежного перевода из «ВТБ Шанхай» в другой банк, а также 0,15% за входящий перевод.

Недавно мы писали, что банки ОАЭ стали блокировать платежи из России за китайскую технику.