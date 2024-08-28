ЦБ уточнил требования к оценке банками доходов заемщиков

С 1 ноября 2024 года изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки.

Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России № 6579-У.

Одно из новшеств — введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества.

С 1 до 2 млн рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода.

ЦБ уточнил, что модели, которые направлены на одобрение ему до 1 ноября 2024 года, должны соответствовать текущей версии указания.

До 31 декабря 2025 года включительно при предоставлении кредитов до 50 тыс. рублей или кредитов на покупку авто под его залог разрешено оценивать доход заемщика, используя внутренние методики.