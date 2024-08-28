Электронные документы могут быть в формате pdf

Первичка может быть как бумажной, так и электронной.

Если первичные документы оформлены в электронном виде и подписаны квалифицированной электронной подписью, ими можно подтвердить расходы — письмо Минфина от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54117.

При этом законодательство не содержит норм, определяющих обязанность применения налогоплательщиками исключительно форматов первички, которые установлены приказами ФНС. Это рекомендуемые форматы. Нет и каких-либо указаний на необходимость применения тех или иных форматов. Поэтому могут быть и pdf, и jpeg, и word.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Исключение есть только для счетов-фактур (УПД со статусом 1), поскольку в п. 1 ст. 169 НК указано, что эти документы составляют в соответствии с установленными форматами и порядком.

Эти форматы устанавливаются приказами ФНС, которые описывают требования к XML-файлам и не подразумевают передачу файла в формате PDF или как-либо иначе, кроме XML.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка».

Читать

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей, даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.