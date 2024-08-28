Ozon снова доставляет дорогостоящую электронику из Китая

Пользователи Ozon Global могут заказывать планшеты, ноутбуки и смартфоны из Китая. Проблем с доставкой больше нет.

Сервис доставки Ozon Global возобновил торговлю ноутбуками, смартфонами и планшетами из Китая.

В июне Ozon предложил продавцам из Турции и Китая специальные тарифы на доставку товаров небольшой массы для расширения ассортимента площадки.

«Мы продолжаем развивать международную витрину, чтобы покупатели могли найти на Ozon любой товар по оптимальной цене. Так, недавно мы оптимизировали процесс уплаты таможенных пошлин для покупателей товаров дороже 200 евро — теперь клиенты могут оплатить ее сразу на Ozon», — сказали в пресс-службе маркетплейса.

В начале июля мы писали, что у маркетплейса возникла проблема с доставкой товаров из Китая.

С апреля 2024 года для частных лиц начал действовать порог беспошлинного ввоза товаров в РФ в 200 евро. Раньше лимит составлял 1 тыс. евро. Кроме того, компания столкнулась с ужесточением проверок со стороны иностранных банков. Сейчас вся продукция на Ozon Global соответствует комплаенс-требованиям.