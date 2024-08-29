Адвокаты-ИП могут применять УСН

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.08.2024 № 03-11-09/75324.
Раньше Минфин настаивал, что адвокаты не могут применять УСН ни при каких условиях. Но есть решение Верховного суда о том, что запрет на УСН действует только на профдеятельность адвокатов.
Аналогичное разъяснение ФНС давала в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8052@.
Чтобы не было споров, дабы исключить двоякое трактование этой нормы, в НК внесут поправки, обещает Минфин.
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