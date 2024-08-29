Адвокаты-ИП могут применять УСН

По профессиональной деятельности адвокатов можно применять только ОСНО, то есть платить НДФЛ. Но иная, предпринимательская деятельность этих людей, может быть на УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.08.2024 № 03-11-09/75324.

Раньше Минфин настаивал, что адвокаты не могут применять УСН ни при каких условиях. Но есть решение Верховного суда о том, что запрет на УСН действует только на профдеятельность адвокатов.

Аналогичное разъяснение ФНС давала в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8052@.

Чтобы не было споров, дабы исключить двоякое трактование этой нормы, в НК внесут поправки, обещает Минфин.