Возврат экспортированных в страну ЕАЭС товаров считается импортом

НДС при экспорте товаров в страну ЕАЭС регулирует приложение (протокол) № 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Если после поставки изменился объем товара из-за его возврата по причине ненадлежащего качества, то база по НДС корректируется.

Но если возврат был по другой причине и товар надлежащего качества, то корректировки по НДС нет.

А этом случае возврат товара от покупателя из страны ЕАЭС – это импорт товара для российской организации.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.06.2024 № 03-07-13/1/57149.

Ситуация такая: российская фирма поставила компании из Беларуси товары, ставка 0% подтверждена. В РФ этот товар соответствует критериям качества и не подлежит сертификации, а в Беларуси у него отозвали сертификат, и продавать его там невозможно. Поэтому белорусский покупатель собирается его вернуть.

Как считает Минфин, у российской компании нет возможности скорректировать НДС 0%, будет НДС на импорт.

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