Бухгалтеры спорят по поводу оформления результата выполненных работ

Жаркий спор идет в нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера». Тема набрала уже более 300 комментариев коллег.
Ситуация такая: типография по заказу клиента изготовила календари и по итогу выдала заказчику УПД с номенклатурой «изготовление календарей». Но заказчик требует убрать слово «изготовление», чтобы УПД выступал в роли накладной, а не акта.
В комментариях к этому посту выразили мнение, что работы отдельно, календари (результат эти работ) – отдельно. И кроме акта (УПД) нужен отдельный документ на передачу календарей.
Однако большинство участников обсуждения такое мнение не поддерживает.
Результатом выполнения работ является изготовление какой-то вещи – в данном случае календарей. Результат работ может передаваться актом. Поэтому заказчик может на основании акта оприходовать календари.
Изготовление продукции идет по договору подряда. И результат оформляется актом.
А вы принимаете по акту печатную продукцию или требуете в типографии накладную?
Комментарии1
Акта достаточно, если БЕЗ НДС.