Бухгалтеры спорят по поводу оформления результата выполненных работ

Нужна ли накладная при выполнении работ или достаточно акта? Этот вопрос активно обсуждают наши читатели.

Жаркий спор идет в нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера». Тема набрала уже более 300 комментариев коллег.

Ситуация такая: типография по заказу клиента изготовила календари и по итогу выдала заказчику УПД с номенклатурой «изготовление календарей». Но заказчик требует убрать слово «изготовление», чтобы УПД выступал в роли накладной, а не акта.

В комментариях к этому посту выразили мнение, что работы отдельно, календари (результат эти работ) – отдельно. И кроме акта (УПД) нужен отдельный документ на передачу календарей.

Однако большинство участников обсуждения такое мнение не поддерживает.

Результатом выполнения работ является изготовление какой-то вещи – в данном случае календарей. Результат работ может передаваться актом. Поэтому заказчик может на основании акта оприходовать календари.

Изготовление продукции идет по договору подряда. И результат оформляется актом.

А вы принимаете по акту печатную продукцию или требуете в типографии накладную?