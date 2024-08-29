ФАС: закупка у единственного поставщика допустима в исключительных случаях

Заказчик может заключить договор с единственным поставщиком, если товары или услуги обращаются на низкоконкурентных рынках.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что у заказчика должны быть разумные и объективные причины, чтобы проводить закупку у единственного поставщика. Иначе такой выбор признают злоупотреблением правом, предусмотренным законом № 223-ФЗ.

«Закупки у единственного поставщика целесообразны в случаях, если товары и услуги обращаются на низкоконкурентных рынках либо если торги не могут быть проведены по объективным причинам на конкурентной основе – например, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — сказано на сайте Службы.

Если ФАС докажет, что у заказчика не было объективных причин, его действия будут признаны ограничением конкуренции на товарном рынке. В таком случае будет выдано обязательное к исполнению предписание.