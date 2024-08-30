При УСН тоже будут льготы по НДС

С 2025 года все упрощенцы станут плательщиками НДС. И нормы статьи 149 НК о необлагаемых операциях распространяются в том числе на плательщиков УСН.

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.07.2024 № 03-07-11/68747.

Если доход в 2024 году больше 60 млн рублей, но меньше 250 млн, то упрощенец в 2025 году сможет применять ставку НДС 5%.

При этом, если компания на УСН проводит операции, не облагаемые НДС по статье 149 НК, такие операции будут освобождаться от налогообложения НДС.

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