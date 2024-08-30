Пока построенный дом не зарегистрирован в Росреестре, строительная фирма будет платить повышенный земельный налог

С 2020 года на земельные участки для ИЖС к ставке налога 1,5% применяют повышающие коэффициенты.

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-05-06-02/28571.

Речь идет о коммерческих организациях, в собственности которых есть земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Первые три года для налога применяют коэффициент 2. Но если дом будет построен до истечения трех лет, налог за все время пересчитают без учета коэффициента.

Далее после трех лет строительства для земельного налога будет коэффициент 4.

Эти коэффициенты действуют вплоть до госрегистрации прав на построенный объект недвижимости на таких земельных участках.

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